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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Срок представления декларации продлен до 1 сентября 2020 года

Срок представления Единой налоговой декларации физическими лицами и индивидуальными предпринимателями продлен до 1 сентября 2020-го. Об этом сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, с введением на отдельных территориях Кыргызстана чрезвычайного положения решением республиканского штаба вводится ряд налоговых послаблений для налогоплательщиков. В частности, Государственная налоговая служба приостанавливает проведение налоговых проверок субъектов предпринимательства, за исключением отдельных случаев, также будут приостановлены начатые ранее выездные проверки.

«Принято решение и о переносе срока внедрения ряда проектов в рамках фискализации налоговых процедур, в том числе обязательного применения электронных счетов-фактур, обязательного применения электронной товаротранспортной накладной на нефтепродукты, а также пилотирования виртуальных контрольно-кассовых машин на срок до 1 июля этого года», — говорится в сообщении.

Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/147936/
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