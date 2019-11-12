Улугбек Карымшаков: Субсидии весьма вредны для бюджета и малоэффективны

«Субсидии весьма вредны для бюджета и малоэффективны», — заявил на круглом столе заместитель министра финансов Кыргызстана Улугбек Карымшаков.

По его словам, сохранение биоразнообразия является проблемным вопросом в стране. При этом основой развития государства остается аграрный сектор.

«К сожалению, всегда не хватает бюджетных средств, но правительство и парламент стараются его поддержать. В 2019 году в аграрный сектор направили более 3 миллиардов сомов, или 2,3 процента от расходной части. Однако этих средств недостаточно. Предусмотренные средства важно использовать эффективно. Нужно выработать ключевые предложения в этой области», — подчеркнул Улугбек Карымшаков.

По данным Министерства сельского хозяйства, сейчас в республике 1 миллион 29 тысяч гектаров пахотной земли. Из них всего 7 тысяч 785 гектаров, или менее 1 процента, обрабатываются органическим путем.