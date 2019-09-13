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Экономика

В ЕАЭС запустят систему поиска «Работа без границ»

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил запуск проекта «Унифицированная система поиска «Работа без границ». Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, проект запустят в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. Его основная идея — создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю искать вакансии или резюме по всем странам союза. Проект планируется реализовать до конца 2020 года.

«Для этого задействуют существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС», — отметили в комиссии.

Поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах стран союза в сфере трудоустройства и занятости.

Евразийская экономическая комиссия

«В результате пользователи получат возможность выбора одной или нескольких стран союза, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, возможность интерактивного взаимодействия», — говорится в сообщении.

В ЕЭК уверены, что благодаря этому проекту сформируют общий рынок труда ЕАЭС, ускорят процесс свободного передвижения рабочей силы и обеспечат мобильность трудовых ресурсов.

Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 миллиона, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей — не менее 100 тысяч и не менее 10 тысяч соответственно.
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