Временная передышка. Что дают новые договоренности по «Кумтору»?

«Если не опираться на прошлый опыт, можно сказать, что заключение нового соглашения — это хорошо. Для инвесторов и для бюджета страны. Как минимум новые договоренности дадут временную передышку», — заявил казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев, комментируя новое соглашение по руднику «Кумтор» между правительством Кыргызстана и канадскими инвесторами.

— Можно ли сказать, что в вопросе «Кумтора» поставлена точка?

— Отношения с иностранными инвесторами в Кыргызстане не столько зависят от финальных договоренностей, сколько от политической и экономической ситуации в стране.

Если существует «дойная корова», у ее владельца два выбора. Первый — более продуктивный. Можно удовлетвориться молоком, кормить корову, ухаживать за ней, чтобы она давала больше молока. Второй — пытаться выжимать из нее последнее, не особо заботясь о последствиях.

Судя по тому, что мы наблюдали на протяжении последних лет, власти Кыргызстана действуют не слишком дальновидно и весьма непродуктивно.

Если последнее соглашение сработает — можно будет говорить о положительной динамике решения вопроса по «Кумтору». Эдуард Полетаев

В целом, если не опираться на прошлый опыт, можно сказать, что заключение нового соглашения — это хорошо. Для инвесторов и для бюджета страны. Как минимум новые договоренности дадут временную передышку.

— Одним из поводов для критики работы иностранных инвесторов в Кыргызстане называют непрозрачность переговоров. Насколько это отразится на соглашении?

— В целом критика справедлива по отношению к мелким месторождениям, чей вклад в бюджет не так заметен и значим. Но в отношении «Кумтора», который остается одним и самых серьезных и постоянных доноров бюджета, — это необоснованно.

Объясню почему. К руднику в Иссык-Кульской области приковано столь пристальное и неослабевающее внимание, что даже если бы инвесторы и захотели скрыть часть своей деятельности — у них бы это не получилось.

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А с учетом того, что любой шаг в сторону может быть очередным поводом для критики, — инвесторы понимают, что гораздо выгоднее работать максимально прозрачно. Такой подход неплохо перенести и на другие рудники. Тогда и конфликтов стало бы значительно меньше, плюс избежать издержек от споров.

Кроме того, «Центерра» по меркам Казахстана или России — не самая крупная компания по объему вложений. В этих странах она могла бы «затеряться в толпе» и никто не обращал бы на ее работу особого внимания. В Кыргызстане же это самый крупный проект в горнорудной отрасли, поэтому внимание политиков, общественных деятелей и населения к нему соответствующее.

В итоге даже открытость работы иностранных инвесторов не гарантирует им спокойствия. Эдуард Полетаев

— Как дальше будет развиваться ситуация?

— Игра в кошки-мышки с инвестором, которую в Кыргызстане любят и регулярно практикуют, продолжится. Ситуация изменится только тогда, когда рудник истощится и инвесторы свернут работу.

Хотелось бы, чтобы в случае возможного возникновения споров, они находились в рамках приличия.

— Что вы имеете в виду?

— Баланс между растущими аппетитами одной стороны и финансовыми и моральными возможностями другой.

— Бишкек надеется, что соглашение по «Кумтору» улучшит инвестиционный климат страны, что позволит привлекать новые инвестиции в горнорудную отрасль. Вы согласны с этим?

— Согласен с тем, что решение ситуации по руднику может положительно сказаться на инвестиционном имидже страны. Но вторая часть утверждения о том, что «Кыргызстан сможет привлекать больше инвестиций», мне представляется спорной.

Дело в том, что инвесторы при выборе проектов опираются не только на показатели так называемого «инвестиционного климата». Хотя это важно. Они рассматривают множество других составляющих. Например, объем вложений, уровень рисков, емкость рынка и так далее.

Дело в том, что особо привлекательных ниш в горнорудной отрасли Кыргызстана не так много, как хотелось бы. Эдуард Полетаев

Прибавьте это к массе существующих рисков и нерешенных проблем и неэффективности системы в целом. Не говоря уже о малой привлекательности региона в целом.

Даже в Казахстан сейчас никто не заходит с миллиардами долларов и не спешит открывать новые предприятия. При этом в Казахстане гораздо меньше внутренних проблем и взаимоотношения с инвесторами менее скандальные и проблемные, чем в Кыргызстане.