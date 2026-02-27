Возвращение «Кумтора»: президент сравнил доходы от проекта до и после 2021 года

Президент Садыр Жапаров в ходе республиканского совещания в «Ынтымак Ордо», подводя итоги работы за последние пять лет, коснулся и вопроса «Кумтора».

Он отметил, что проект был особенно сложной проблемой для всей страны и для него лично.

«На протяжении многих лет вокруг этого стратегического объекта, имеющего огромное значение для Кыргызстана, не утихали споры, звучали обвинения, распространялась клевета, велись различные политические игры. Народ же неизменно ставил простой и понятный вопрос: используется ли кыргызское золото в соответствии с национальными интересами? С самого начала моей политической деятельности моей принципиальной позицией было возвращение «Кумтора» государству», — сказал президент.

Он напомнил, что в 2021 году «Кумтор» полностью перешел в собственность Кыргызской Республики, отметив, что это решение стало важным этапом в укреплении экономической независимости страны.

Так, в 2021-2025 годах общий доход от производственной деятельности «Кумтора» составил $5 миллиардов 115 миллионов, или более 440 миллиардов сомов. В бюджет в виде налогов и обязательных платежей поступило свыше $1 миллиарда 176 миллионов, или более 100 миллиардов сомов. Кроме того, за последние четыре года государство получило дивиденды в размере $441 миллиона, что превышает 38 миллиардов сомов.

«Позвольте сравнить ради истории: в период с 1994 по 2021 год Кыргызстан получил от «Кумтора» всего около $100 миллионов дивидендов. Если раньше было вывезено 410 тонн золота и только 1 тонна из них принесла пользу Кыргызстану, то сегодня «Кумтор» стал стабильным источником доходов бюджета и служит для финансирования социальных обязательств и инфраструктурных проектов», — сказал президент.