17:01
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Общество

Мэрия Бишкека демонтировала вывески китайских кафе — нарушили закон о госязыке

Рейд по демонтажу рекламных вывесок, не соответствующих требованиям законодательства провели в Бишкеке сотрудники управления по контролю за землепользованием совместно с соответствующими службами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Уточняется, что осуществлялись работы по выявлению и демонтажу рекламных вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям законодательства о государственном языке и утвержденному дизайн-коду. Демонтированы вывески нескольких кафе в Свердловском районе - «Ред Сан», «МР Хого», «Лулан», «Сфера», «1919», а также магазин «Хого».

В Первомайском районе тоже демонтированы 17 рекламных конструкций, включая вывески 5 кафе. В Октябрьском районе рейдовые мероприятия охватили 23 объекта.
В Ленинском районе совместно с комиссией была проведена проверка кафе и ресторанов. По итогам владельцам заведений были вручены уведомления с требованием привести меню (перечень блюд) в соответствие с установленными нормами, а также изменить названия, написанные на китайском языке.

Мэрия Бишкека напоминает, что субъектам предпринимательства необходимо строго соблюдать требования законодательства о государственном языке и приводить наружную рекламу в соответствие с установленными нормами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371938/
просмотров: 353
Версия для печати
