Происшествия

В отеле Оша вывесили дискриминационную табличку: комментарий МВД КР

Министерство внутренних дел Кыргызстана отреагировало на сообщения о том, что в городе Ош в одном из отелей разместили табличку с запретом на вход для евреев и животных.

МВД призывает граждан не допускать высказываний и действий, унижающих достоинство людей, а также проявлений, направленных на разжигание межнациональной розни, вражды и ненависти, в том числе размещения дискриминационных надписей и объявлений, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«МВД напоминает, что уважение прав каждого человека, общественное согласие и взаимное уважение между представителями всех национальностей являются основой стабильности в стране. Любые действия, нарушающие межнациональное согласие, общественный порядок и права граждан, повлекут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики», — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что этот инцидент вызвал общественный резонанс и реакцию дипломатических представителей Израиля. Посольство Израиля в Казахстане и Кыргызстане выступило с осуждением, заявив, что подобные проявления противоречат принципам равенства и уважения человеческого достоинства и недопустимы.

После возмущения пользователей соцсетей владельцы гостиницы убрали табличку.
