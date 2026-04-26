Общество

Митинг-реквием к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Бишкеке

Сегодня в столичном парке имени Юлиуса Фучика состоялся митинг-реквием, посвященный 40-й годовщине со дня ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

В мероприятии приняли участие участники ликвидации последствий аварии, семьи героев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кеңеша Бекжан Усеналиев и председатель общественного объединения ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль» Кадырбек Сасыкулов.

«Сегодня мы собрались не просто у памятника и не просто в памятную дату. Мы собрались у места, где город говорит: мы помним. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто уже ушел из жизни. Их мужество — это не страница прошлого. Это часть нашей общей памяти, часть истории нашей страны и нашего города. Но сегодня рядом с нами есть и те, кто прошел через Чернобыль и продолжает жить среди нас. Есть вдовы, семьи, люди, чье здоровье было подорвано последствиями той аварии. И наша обязанность — не ограничиваться словами благодарности только в памятные дни. Важно, чтобы внимание, поддержка и уважение были постоянными. Уважаемые ликвидаторы! Вы не называли себя героями. Но именно так вас называет история. Вы сделали то, что было необходимо в самый трудный момент. Вы защитили людей, города, будущие поколения», — сказал глава города.

Церемония началась с торжественного возложения цветов к памятнику ликвидаторам, после чего была объявлена минута молчания в память о погибших, рота почетного караула Национальной гвардии КР произвела троекратный оружейный салют.

В Бишкеке в органах социального развития на учете состоят 263 человека, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них — вдовы ликвидаторов, люди с инвалидностью и непосредственные участники ликвидации.
Материалы по теме
Когда враг невидим. Генерал Кубатбек Кожоналиев о Чернобыле и его уроках
За 24 дня — десятилетняя доза: ликвидатор из Бишкека об аварии на Чернобыле
В парламенте просят кабмин обеспечить единовременную выплату чернобыльцам
Природный радиационный фон — главный источник облучения населения в мире
40 лет со дня аварии на ЧАЭС. В Кыргызстане насчитывается 800 чернобыльцев
Саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности — МАГАТЭ
Минтруда намерено повысить денежные компенсации воинам-афганцам и чернобыльцам
Увеличить компенсации взамен льгот афганцам и чернобыльцам предлагает Минтруда
Соцфонд инициирует повышение пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Малоимущим и чернобыльцам в Бишкеке повысят ежеквартальные стипендии
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
Приватизация вне закона. В&nbsp;Бишкеке прокуратура пытается лишить 15&nbsp;семей квартир Приватизация вне закона. В Бишкеке прокуратура пытается лишить 15 семей квартир
В&nbsp;Бишкеке для самокатов и&nbsp;велосипедов ввели движение, как у&nbsp;машин,&nbsp;&mdash; по&nbsp;полосам В Бишкеке для самокатов и велосипедов ввели движение, как у машин, — по полосам
Бизнес
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
