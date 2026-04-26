Митинг-реквием к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Бишкеке

Сегодня в столичном парке имени Юлиуса Фучика состоялся митинг-реквием, посвященный 40-й годовщине со дня ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

В мероприятии приняли участие участники ликвидации последствий аварии, семьи героев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кеңеша Бекжан Усеналиев и председатель общественного объединения ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль» Кадырбек Сасыкулов.

«Сегодня мы собрались не просто у памятника и не просто в памятную дату. Мы собрались у места, где город говорит: мы помним. Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто уже ушел из жизни. Их мужество — это не страница прошлого. Это часть нашей общей памяти, часть истории нашей страны и нашего города. Но сегодня рядом с нами есть и те, кто прошел через Чернобыль и продолжает жить среди нас. Есть вдовы, семьи, люди, чье здоровье было подорвано последствиями той аварии. И наша обязанность — не ограничиваться словами благодарности только в памятные дни. Важно, чтобы внимание, поддержка и уважение были постоянными. Уважаемые ликвидаторы! Вы не называли себя героями. Но именно так вас называет история. Вы сделали то, что было необходимо в самый трудный момент. Вы защитили людей, города, будущие поколения», — сказал глава города.

Церемония началась с торжественного возложения цветов к памятнику ликвидаторам, после чего была объявлена минута молчания в память о погибших, рота почетного караула Национальной гвардии КР произвела троекратный оружейный салют.

В Бишкеке в органах социального развития на учете состоят 263 человека, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Среди них — вдовы ликвидаторов, люди с инвалидностью и непосредственные участники ликвидации.