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Экономика

Эсенжан Мусурманкулов: В горнорудном секторе продолжают действовать рейдеры

«Несмотря на заявленную президентом борьбу с коррупцией, в горнорудном секторе продолжают действовать рейдеры», — заявил сегодня на пресс-конференции в 24.kg директор кыргызского филиала «Гольден энд Сильвер» Эсенжан Мусурманкулов.

По его словам, в 1998 году группа компаний S.H.G Golden&Silver Ltd купила у Фонда госимущества акции ОАО «Ак-Тюз». Компания вложила средства в геологоразведку месторождений Долпран, Каматор, Таса-Кемин и Куран-Джайляу. Дела шли хорошо, пока предприятие не попало в поле зрения сына бывшего президента Максима Бакиева.

«В 2008-м произошел рейдерский захват четырех лицензий и фабрики со стороны команды Максима Бакиева. Через некоторое время лицензии передали другой компании — ЗАО «ТК Гео Ресурс». Еще одна лицензия на месторождение Куран-Джайляу передана фирме «ТК Гео Резерв». Они входят в группу компаний «Аллтек» российского миллионера Дмитрия Босова. Но в этом году он объявил, что уходит из проекта в Кыргызстане. Сейчас непонятно, кто занимается проектом», — рассказал Эсенжан Мусурманкулов.

«Однако для захвата Ак-Тюза создали коррупционную схему. В ней замешаны Константин Милошенко, Вадим Сибиряков. Есть некий Тимур Пазылов, который там ходит и говорит, что он из одного района с главой государства. Он сейчас пугает, что вхож в «Белый дом». Мы считаем, что за этими людьми кто-то стоит. Фабрику в Ак-Тюзе специально пытаются обанкротить. Сейчас на предприятии забастовки, долги. Филиал судится и не работает. Люди не могут получить зарплату», — заключил он.
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