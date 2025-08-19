Подозреваемую в рейдерском захвате АО «Дыйкан» задержали на Иссык-Куле. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, ее задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту рейдерского захвата имущественного комплекса и земельного участка площадью 3,3 гектара АО «Дыйкан» в селе Тюп (ранее Тюпское районное производственное объединение «Киргизсельхозхимия»).

Как отметили в ГКНБ, гражданка З.Б.В. путем подделки документов, искажения результатов голосования и внесения заведомо недостоверных сведений составила протоколы собраний, которыми в нарушение действующего законодательства назначила себя председателем и незаконно распоряжалась имуществом АО «Дыйкан».

Задержанная по санкции суда водворена в СИЗО № 23 города Каракола.

В рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных лиц.