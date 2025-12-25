Рейдерство в Бишкеке: ГКНБ задержал главу «МБЭ Групп», основатель в розыске

В ГКНБ обратились участники долевого строительства ОсОО «Альянс Курулуш Плюс» многоэтажного жилого дома в микрорайоне № 3 Бишкека. В коллективном заявлении они просят принять меры в отношении владельца компании «МБЭ Групп» и аффилированных лиц, которые, по их словам, препятствуют возведению и рейдерским путем захватили коммерческие помещения в здании.

Как сообщили в госкомитете, в 2016 году между представителем ОсОО «Альянс Курулуш Плюс» — гражданином Казахстана А.М. — и М.Б.Э. заключен договор о совместной деятельности по строительству жилого дома с социальными и бытовыми объектами. Однако в 2018-м из-за разногласий М.Б.Э. с привлечением членов организованной преступной группы покойного Камчыбека Асанбека путем угроз завладел коммерческими помещениями объекта и оформил их на близкого родственника.

Кроме того, по данным следствия, после завершения стройки М.Б.Э., не вкладывая собственных средств, незаконно выдвигал требования о передаче отдельных квартир в пользу своих людей, чем нарушал права других дольщиков и создавал препятствия для завершения строительства.

23 декабря в рамках возбужденного уголовного дела задержан генеральный директор «МБЭ Групп» Ш.Б.Г., который водворен в изолятор временного содержания ГКНБ. Основателя компании М.Б.Э. объявили в розыск.

Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.