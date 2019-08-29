Урегулирование вопросов по Кумтору может стать стимулом для инвесторов

«Урегулирование вопросов, имеющих отношение к проекту «Кумтор», может стать стимулом для иностранных инвесторов в пользу предоставления дополнительных ресурсов для развития рудника», — заявила 24.kg аналитик отдела экономического анализа Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова.

Читайте по теме Поступления по соглашению с Centerra Gold увеличили до $150 миллионов

По ее словам, вступление в силу стратегического соглашения между правительством Кыргызстана и компанией Centerra Gold вносит определенность в отношении перспектив работы ключевого предприятия экономики Кыргызстана. Фактор неопределенности сопровождал как текущую работу предприятия, так и ограничивал развитие инвестиционного потенциала рудника в течение последних нескольких лет.

«Учитывая значимость «Кумтора» как для экономического роста, так и для бюджета республики, расширение финансирования со стороны прямых иностранных инвесторов несомненно окажет положительное влияние на экономику Кыргызстана», — заключила Айгуль Бердигулова.