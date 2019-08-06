23:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

ЕЭК распределила между странами ЕАЭС квоты на различные виды сельхозпродукции

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Для Кыргызстана квота на мясо крупного рогатого скота составит 5 тысяч тонн, свинину — 3,5 тысячи тонн, мясо птицы — 58 тысяч тонн.

Для Беларуси допустимы квоты в следующих объемах: свинина — 20 тысяч тонн, обваленное мясо домашних кур — 10 тысяч тонн и индеек — 0,9 тысячи тонн.

Для Казахстана квота на мясо крупного рогатого скота устанавливается в объеме 21 тысяча тонн, птицы — 140 тысяч тонн.

Для России предусмотрена квота на мясо крупного рогатого скота в объеме 570 тысяч тонн, птицы — 364 тысячи тонн, молочную сыворотку — 15 тысяч тонн.

Армения не нуждается в установлении тарифных квот на 2020-й.

Решением коллегии ЕЭК предусмотрено, что государства-члены распределят объемы тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с национальным законодательством. Их уполномоченные органы будут выдавать лицензии на импорт продукции в рамках установленных тарифных квот. Россия будет распределять объемы тарифных квот между третьими странами в соответствии с национальным законодательством и ее обязательствами в рамках ВТО.

В пределах установленных тарифных квот допускается ввоз сельскохозяйственной продукции из третьих государств по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками Единого таможенного тарифа.
Ссылка:
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке самые низкие в ЕАЭС цены на баранину, сливочное масло и муку
Странам ЕАЭС предлагают гармонизировать подходы к регулированию криптовалюты
На границе Кыргызстана усилили контроль над провозом товаров
В ЕАЭС повысят эффективность единого рынка услуг
Экс-председатель правления ОАО «Манас» стал министром ЕЭК
Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего совета ЕАЭС
Сооронбай Жээнбеков рассказал, как повысить эффективность ЕАЭС
В городе Нур-Султане члены Высшего совета ЕАЭС проводят встречу в узком составе
На саммите глав стран ЕАЭС подпишут документы по общему рынку электроэнергии
Сооронбая Жээнбекова наградили орденом имени Нурсултана Назарбаева
Популярные новости
Туризм в&nbsp;Кыргызстане. Вместо развития&nbsp;&mdash; бюрократия и&nbsp;скандалы Туризм в Кыргызстане. Вместо развития — бюрократия и скандалы
Не&nbsp;пришли деньги с&nbsp;терминала. Куда обращаться и&nbsp;как вернуть Не пришли деньги с терминала. Куда обращаться и как вернуть
Китайская компания готова построить ТЭС на&nbsp;месторождении Кара-Кече Китайская компания готова построить ТЭС на месторождении Кара-Кече
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;3&nbsp;августа. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 3 августа. Сколько семья тратит на еду
Бизнес
2&nbsp;новых магазина O!Store открыты в&nbsp;Чуйской области 2 новых магазина O!Store открыты в Чуйской области
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке