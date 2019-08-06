ЕЭК распределила между странами ЕАЭС квоты на различные виды сельхозпродукции

Коллегия Евразийской экономической комиссии установила на 2020 год тарифные квоты на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Для Кыргызстана квота на мясо крупного рогатого скота составит 5 тысяч тонн, свинину — 3,5 тысячи тонн, мясо птицы — 58 тысяч тонн.

Для Беларуси допустимы квоты в следующих объемах: свинина — 20 тысяч тонн, обваленное мясо домашних кур — 10 тысяч тонн и индеек — 0,9 тысячи тонн.

Для Казахстана квота на мясо крупного рогатого скота устанавливается в объеме 21 тысяча тонн, птицы — 140 тысяч тонн.

Для России предусмотрена квота на мясо крупного рогатого скота в объеме 570 тысяч тонн, птицы — 364 тысячи тонн, молочную сыворотку — 15 тысяч тонн.

Армения не нуждается в установлении тарифных квот на 2020-й.

Решением коллегии ЕЭК предусмотрено, что государства-члены распределят объемы тарифных квот между участниками внешнеторговой деятельности в соответствии с национальным законодательством. Их уполномоченные органы будут выдавать лицензии на импорт продукции в рамках установленных тарифных квот. Россия будет распределять объемы тарифных квот между третьими странами в соответствии с национальным законодательством и ее обязательствами в рамках ВТО.

В пределах установленных тарифных квот допускается ввоз сельскохозяйственной продукции из третьих государств по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин по сравнению со ставками Единого таможенного тарифа.