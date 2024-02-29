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Экономика

Кыргызстан одобрил соглашение о признании банковских гарантий в закупках в ЕАЭС

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О ратификации соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок в рамках Евразийского экономического союза, подписанного 29 августа 2023 года в городе Москве». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем 17 января 2024 года.

Основной целью соглашения является обеспечение беспрепятственного доступа потенциальным поставщикам, зарегистрированным на территории одного государства ЕАЭС, к участию в государственных (муниципальных) закупках в другом. При этом должны соблюдаться принципы равноправия и взаимной выгоды с учетом экономических интересов государств-членов, а также необходимость надлежащей защиты прав заказчиков при осуществлении государственных (муниципальных) закупок.

Соглашением определены требования к банкам, правомочным выдавать банковские гарантии для государственных (муниципальных) закупок, подходы по формированию перечня таких банков, а также ведению реестра банковских гарантий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/287965/
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