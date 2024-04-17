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Экономика

В регионах России иностранцам запрещают таксовать. Коснется ли это кыргызстанцев

В Новосибирской области России установили запрет на текущий год на привлечение иностранцев для работы в такси, розничной продаже напитков и табачных изделий. Постановление губернатора региона Андрея Травникова опубликовали на сайте облправительства.

«Установить на 2024-й запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, работающими на территории Новосибирской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по некоторым видам экономической деятельности», — говорится в документе.

Иностранцы не смогут работать в розничной торговле напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах, управлять такси.

Согласно постановлению, работодатели должны привести численность используемых иностранных работников в соответствие с документом в течение двух месяцев.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана 24.kg пояснили, что граждан КР этот запрет не коснется. Республика входит в состав Евразийского экономического союза. Следовательно, ее гражданам нет необходимости брать патенты на работу. На кыргызстанцев распространяются правила единого рынка труда ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291845/
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