В ЕАЭС изменили сроки вступления в силу поправок по таможенной декларации

Евразийская экономическая комиссия изменила срок вступления в силу ряда решений коллегии, которые регулируют таможенные правоотношения, касающиеся заполнения транзитной декларации, декларации на товары, а также применения структур и форматов отдельных таможенных документов. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Поправки должны были начать действовать с 1 апреля 2024-го, но их отложили на год. Решение принято в связи с возникшими трудностями в части сроков доработки и реализации технических решений в информационно-программных средствах таможенных органов отдельных стран ЕАЭС и исключения рисков несоблюдения перенесенного срока по реализации отдельных решений коллегии ЕЭК.

«При этом таможенными службами государств ЕАЭС должен быть обеспечен одновременный (синхронный) переход на применение новых форм и порядка заполнения транзитной декларации, так как данный переход связан с обеспечением информационного взаимодействия при контроле за транзитными перевозками», — подчеркнули в ЕЭК.