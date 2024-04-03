Объявлен конкурс проектов «Символы евразийской интеграции»

Состоится конкурс совместных масштабных высокотехнологичных и гуманитарных проектов «Символы евразийской интеграции». Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

Конкурс направлен на поиск проектов, обладающих новизной, технологичностью, конкурентоспособностью, реализация которых осуществляется с участием представителей нескольких государств — членов ЕАЭС на территории евразийского региона и обеспечивает значимый социальный, экономический и технологический эффекты.

Заявки принимаются по восьми номинациям:

технологии базовых отраслей (новые технологии добывающих, перерабатывающих отраслей; сельское хозяйство);

транзитный потенциал (транспортно-логистические решения, транспорт, инфраструктура);

технологический суверенитет (приборостроение, станкостроение, микроэлектроника, химико-металлургические технологии, телекоммуникации, электротехника, автомобилестроение, судостроение);

цифровые платформенные решения (информационная безопасность);

новый технологический уклад (робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ, генная инженерия, космические технологии);

человеческий капитал (наука и образование, телемедицина, здравоохранение, культура, спорт);

евразийский туризм (индустрия гостеприимства, комплексные туристические решения, карты туриста);

финансовая инклюзивность (современные решения по предоставлению финансовых услуг, обеспечению торговых расчетов между странами, повышению их безопасности).

«Финалисты конкурса по каждой номинации рекомендуются к последующей реализации на территории государств-членов. Участниками конкурса могут быть: коммерческие и некоммерческие организации, государственные учреждения, объединения, физические лица. Также могут участвовать как проекты, находящиеся на стадии концепции, прототипа, так и проекты, находящиеся на стадии реализации, масштабирования», — рассказали в ведомстве.

Заявки принимаются до 30 апреля 2024 года на официальном сайте конкурса: https://eurasiasymbols.asi.ru.