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Экономика

Создание общих энергорынков обсудили министры энергетики стран ЕАЭС

Совет руководителей уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза в сфере энергетики под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева рассмотрел актуальные вопросы создания общих энергорынков, основные принципы и направления обеспечения энергетической безопасности ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, стороны обсудили подготовку международных договоров о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов союза.

«Мы намерены продолжить предметное обсуждение несогласованных вопросов на уровне органов ЕАЭС в ближайшее время», — рассказал министр ЕЭК.

Министры энергетики подтвердили нацеленность на достижение взаимоприемлемых решений по чувствительным вопросам работы общих энергорынков.

В ходе совещания стороны признали достаточность принимаемых мер в части обеспечения энергетической безопасности государств ЕАЭС, выразили намерение продолжить развивать сотрудничество по усилению энергетической безопасности.

«Страны ЕАЭС демонстрируют единство по ряду позиций. Создание общих рынков энергоресурсов и обеспечение энергетической безопасности являются общей и важной задачей государств объединения», — заявил Арзыбек Кожошев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290478/
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