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Ратифицировано Соглашение о правилах выпуска свидетельств на сельхозпродукцию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, подписанного 31 июля 2023 года в городе Москве».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 17 января 2024 года.

Целью Закона является выполнение внутригосударственных процедур путем ратификации Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, подписанного 31 июля 2023 года в городе Москве (далее — Соглашение).

Соглашением устанавливаются единые подходы к обращению и погашению складских свидетельств, требования к типовому публичному договору хранения, предоставлению складу права выпуска (выдачи) складских свидетельств, а также содержатся положения по обеспечению государственного контроля в этой области, и требования к содержанию складского свидетельства.

До подписания Соглашение было одобрено распоряжением Совета Евразийской экономической комиссии от 24 декабря 2021 года № 26 и направлен в государства—члены Евразийского экономического союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/287237/
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