Кыргызстан завершил модернизацию пунктов пропуска в рамках присоединения к ЕАЭС. Об этом сообщил сайт Евразийской экономической комиссии.

В ходе рабочего визита в КР министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Эльдар Алишеров с группой экспертов посетил модернизированный автомобильный пункт пропуска (АПП) «Кызыл-Бель» на границе Кыргызстана и Таджикистана.

Эксперты подтвердили завершение обустройства и материально-технического оснащения АПП «Кызыл-Бель» в соответствии с требованиями ЕАЭС. Оснащение пункта пропуска современным оборудованием и комплексом технических средств поможет развитию транзитного потенциала и обеспечит надлежащий уровень таможенного контроля.

«Кыргызская Республика полностью завершила мероприятия по обустройству и материально-техническому оснащению пунктов пропуска, предусмотренные Протоколом об условиях и переходных положениях в связи с присоединением страны к Договору о Евразийском экономическом союзе», — отметил Эльдар Алишеров.