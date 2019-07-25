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Экономика

Швейцария выделит Кыргызстану $968,1 тысячи на проекты в сельском хозяйстве

Швейцария выделит Кыргызстану $968,1 тысячи на проекты в сельском хозяйстве в рамках создания цепочек добавленной стоимости в растениеводстве. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, договоренность о помощи достигнута во время визита президента страны Сооронбая Жээнбекова в Швейцарию. В частности, подписан меморандум о взаимопонимании в отношении проекта экономического развития «Расширение доступа малого и среднего бизнеса на рынки путем укрепления их потенциала по соблюдению стандартов в цепочках создания добавленной стоимости по фруктам».

Иссык-Кульская область выбрана территорией, на которой будет реализован проект по созданию цепочки добавленной стоимости.

Проект направлен на повышение национальной конкурентоспособности для фруктов в соответствии с требованиями качества. Реализовать его планируют в течение трех лет. Первые работы начнутся уже с осени 2019 года. Ключевыми партнерами при реализации проекта выступают Минэкономики, Минсельхоз, Минздрав, субъекты малого и среднего бизнеса в аграрной сфере, фермеры, а также бизнес-ассоциации.
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