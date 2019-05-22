Реализацию инвестпроектов возьмут под особый контроль в правительстве

Правительство будет мониторить реализацию инвестпроектов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства по продвижению и защите инвестиций КР Адилбек уулу Шумкарбек.

По его словам, у инвесторов возникают проблемы с получением разрешительных документов: зачастую требуется много времени.

«Инвестпроекты будут находиться на контроле премьер-министра, вице-премьеров, профильных ведомств. Агентство будет предоставлять полную информацию о ходе проекта. Это позволит оперативно решать возникающие проблемы и уменьшить время на реализацию. В этом заинтересованы в первую очередь мы сами. Потому что чем быстрее проект начнет работать, тем быстрее мы ощутим вклад в ВВП», — отметил он.

Адилбек уулу Шумкарбек добавил, что в среднем на реализацию проекта уходит два-три года.

«В СЭЗ в мае открылся завод по сборке радиаторов отопления. На это ушло почти 2,5 года», — привел он в качестве примера.

В 2019 году агентство планирует реализовать 7-8 инвестпроектов на сумму около $100 миллионов.

«По итогам 2018-го объем прямых инвестиций составил $569 миллионов, запущены 9 мелких и средних проектов», — отметил Адилбек уулу Шумкарбек.