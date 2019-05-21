Фермеры Кыргызстана делают упор на племенное животноводство

В Кыргызстане увеличился объем производства мяса и молока. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

Он отметил, что это связано с переходом фермеров на племенное направление. «Многие понимают, что выгоднее купить 10 породистых голов скота, чем держать 100 беспородных», — сказал чиновник.

Жаныбек Керималиев добавил, что поголовье коров выросло практически на 19 тысяч голов, в связи с этим увеличился объем производства молока. Он заметил, что фермеры заинтересованы в переходе на органическое сельское хозяйство.

«Министерство сельского хозяйства разработало законопроект об органическом хозяйстве, открывает лаборатории. Сегодня несколько крупных хозяйств и айыльных аймаков работают в этом направлении», — подчеркнул замминистра.

Жаныбек Керималиев заявил, что в 2018 году объем сельского хозяйства в структуре ВВП вырос на 2,7 процента.