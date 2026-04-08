В Кыргызстане вступил в силу новый закон о племенном животноводстве

Президент Садыр Жапаров подписал закон, направленный на создание условий для развития племенного животноводства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается, документ закрепляет нормы государственного контроля, определяет полномочия органов местного самоуправления и координирующую роль уполномоченного госоргана.

Установлены четкие процедуры бонитировки (оценки) и признания племенной продукции, а также условия ее использования.

Справка 24.kg Бонитировка — комплексная оценка качества сельскохозяйственных животных (или продукции) по их племенным и продуктивным показателям. Проще говоря, это «экзамен» или «аттестация» для скота, по итогам чего определяется его ценность для дальнейшего разведения.

Закон регулирует вопросы искусственного осеменения животных и порядок формирования государственного заказа на научно-исследовательские работы в этой сфере.

Определены правила экспорта и импорта племенного материала, что позволит систематизировать поставки качественного поголовья в страну.

Жогорку Кенеш принял законопроект 4 марта. Реализация документа призвана повысить генетический потенциал скота в республике и укрепить продовольственную безопасность.

Внедрение новых стандартов в животноводстве поможет снизить риски, о которых ранее предупреждал кабинет министров, включая необходимость повышения продуктивности фермерских хозяйств.