Власти Кыргызстана готовят пятилетнюю программу развития животноводства

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение государственную программу «Устойчивое развитие животноводства на 2026-2030 годы», которая должна стать основным документом развития отрасли на ближайшие пять лет.

Как следует из проекта, программа разработана в рамках реализации указа президента о развитии агропромышленного комплекса и направлена на повышение продуктивности животных и обеспечение продовольственной безопасности страны.

В справке-обосновании отмечается, что животноводство обеспечивает около половины всей сельскохозяйственной продукции и играет ключевую роль для сельского населения.

При этом отрасль долгое время развивалась без единой стратегии, а прежняя модель, основанная на расширении пастбищ, фактически исчерпала себя.

Новая программа предполагает переход к более интенсивному развитию. Власти намерены усилить племенную работу, повысить продуктивность животных за счет улучшения кормовой базы и раскрытия генетического потенциала пород, а также создать условия для роста собственного производства.

Отдельное внимание уделено цифровизации отрасли, развитию научной базы и подготовке кадров. Ожидается, что внедрение современных технологий позволит повысить эффективность господдержки и обеспечить более точный учет в животноводстве.

Документ также предусматривает утверждение плана мероприятий, системы показателей и оценки финансирования. Государственные органы и местные власти будут обязаны ежеквартально отчитываться о ходе реализации программы.

В кабмине рассчитывают, что принятие программы позволит модернизировать отрасль, повысить ее устойчивость и снизить зависимость от импорта продукции животного происхождения.

После завершения общественного обсуждения проект будет доработан и внесен на утверждение.