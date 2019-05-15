Миссия МВФ намерена оценить денежно-кредитную политику Нацбанка Кыргызстана

В Национальном банке начала работу техническая миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, уже состоялась встреча заместителя председателя НБ КР Жениша Нурбека с технической миссией МВФ.

Цель визита специалистов — проведение оценки проектов по направлениям основ денежно-кредитной политики и надзора и регулирования финансового сектора в рамках технической помощи МВФ и Швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам.

Визит технической миссии МВФ продлится до 20 мая 2019 года.