19:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Миссия МВФ намерена оценить денежно-кредитную политику Нацбанка Кыргызстана

В Национальном банке начала работу техническая миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщили в пресс-службе НБ КР.

По ее данным, уже состоялась встреча заместителя председателя НБ КР Жениша Нурбека с технической миссией МВФ.

Цель визита специалистов  проведение оценки проектов по направлениям основ денежно-кредитной политики и надзора и регулирования финансового сектора в рамках технической помощи МВФ и Швейцарского государственного секретариата по экономическим вопросам.

Визит технической миссии МВФ продлится до 20 мая 2019 года.
Ссылка:
просмотров: 940
Версия для печати
Материалы по теме
Экономика в странах-импортерах нефти замедлится до 4,5 процента в 2019 году
МВФ прогнозирует 3,8 процента роста экономики Кыргызстана в 2019 году
В Кыргызстане вновь работает миссия Международного валютного фонда
По прогнозам МВФ, в 2018 году ВВП Кыргызстана вырастет на 2,8 процента
В Кыргызстан приехала миссия МВФ. Изучать состояние экономики
Нацбанк и МВФ обсудили дальнейшее сотрудничество
Заместитель главы МВФ о курсе сома, реформах и поддержке бюджета Кыргызстана
О регламенте взаимодействия государственных органов с МВФ
МВФ рекомендует Кыргызстану использовать недавний подъем в экономике
Экономический рост Кыргызстана в 2017 года превзошел ожидания МВФ
Популярные новости
Более&nbsp;4,6 тонны золота произвели на&nbsp;руднике &laquo;Кумтор&raquo; в&nbsp;I квартале 2019 года Более 4,6 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» в I квартале 2019 года
Национальный банк прекратил прямой надзор в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Национальный банк прекратил прямой надзор в «Росинбанке»
Бессрочную забастовку начали работники Хайдарканского ртутного комбината Бессрочную забастовку начали работники Хайдарканского ртутного комбината
За&nbsp;месяц международные резервы Кыргызстана сократились на&nbsp;$17,06 миллиона За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $17,06 миллиона
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов