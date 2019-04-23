Казахстан признал: ветеринарная система Кыргызстана соответствует нормам ЕАЭС

Казахстан провел аудит и по его итогам признал ветеринарную систему Кыргызстана эквивалентной нормам Евразийского экономического союза. Информацию 24.kg подтвердил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, есть решение ЕАЭС. В нем два пункта. Первый — признание ветеринарной системы КР соответствующей нормам союза, второй — признание системы Казахстана по контролю за движением товаров в рамках изъятий при вступлении в ВТО. Решение подписали все страны, кроме России.

«Россия пока отказалась признать систему прослеживаемости товаров Казахстана. Сейчас стороны обсуждают вопрос. Но мы признали систему Казахстана, а они подписали решение о признании нашей ветсистемы. Как только РФ подпишет решение, оно вступит в силу», — рассказал Олег Панкратов.

Вопрос о признании ветеринарной системы Кыргызстана эквивалентной нормам ЕАЭС оставался нерешенным с 2015 года. Республика вступала в союз при условии сохранения ветеринарных постов на границе. В 2017-м КР поднимала вопрос об их снятии. Тогда решение поддержали все государства, кроме Казахстана.