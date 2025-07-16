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Экономика

Всемирная организация здравоохранения животных проведет проверку в Кыргызстане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения животных проведут в Кыргызстане оценку PVS, охватывающую ящур у овец и коз. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, состоялось отчетное совещание ветеринарной службы, службы развития животноводства, пастбищ и кормов за первое полугодие 2025 года.

За шесть месяцев по всей республике проверено 2 тысячи 279 субъектов хозяйствования, наложено штрафов на сумму 1 миллион 403 тысячи сомов.

В стране функционирует 117 скотобоен, из них 11 включены в реестр ЕАЭС. 72 скотобойни соответствуют ветеринарным требованиям, 45 — не соответствуют. Временно закрыто — 13, исключено из внутреннего реестра — 15.

В республике работают 43 скотных рынка. Соответствуют требованиям — 20, не соответствуют — 23, из них 7 — новые.

В настоящее время строится пять новых муниципальных скотных рынков: два в Кадамджайском районе и по одному в Ноокенском, Кочкорском и Ак-Талинском районах. Они скоро будут введены в эксплуатацию.

На территории республики работают 37 ветеринарных пропускных пунктов:

  • в аэропортах — 4,
  • на кыргызско-казахской границе — 7,
  • на кыргызско-узбекской — 6,
  • на кыргызско-таджикской — 5,
  • на кыргызско-китайской — 3,
  • на временных пунктах хранения — 4,
  • на железнодорожных станциях — 5,
  • и на внутренних ветеринарных постах — 3.

Оценка PVS (Performance of Veterinary Services) — это добровольная обзорная оценка национальных ветеринарных служб. Она позволяет выявить пробелы в системах здравоохранения животных, которые затем могут быть приоритезированы для действий правительствами и финансирующими организациями. Проводится с использованием 45 важнейших компетенций. В некоторых из них конкретно рассматриваются вопросы, связанные с кадрами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336306/
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