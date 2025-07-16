Всемирная организация здравоохранения животных проведет проверку в Кыргызстане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения животных проведут в Кыргызстане оценку PVS, охватывающую ящур у овец и коз. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
По ее данным, состоялось отчетное совещание ветеринарной службы, службы развития животноводства, пастбищ и кормов за первое полугодие 2025 года.
За шесть месяцев по всей республике проверено 2 тысячи 279 субъектов хозяйствования, наложено штрафов на сумму 1 миллион 403 тысячи сомов.
В стране функционирует 117 скотобоен, из них 11 включены в реестр ЕАЭС. 72 скотобойни соответствуют ветеринарным требованиям, 45 — не соответствуют. Временно закрыто — 13, исключено из внутреннего реестра — 15.
В республике работают 43 скотных рынка. Соответствуют требованиям — 20, не соответствуют — 23, из них 7 — новые.
В настоящее время строится пять новых муниципальных скотных рынков: два в Кадамджайском районе и по одному в Ноокенском, Кочкорском и Ак-Талинском районах. Они скоро будут введены в эксплуатацию.
На территории республики работают 37 ветеринарных пропускных пунктов:
- в аэропортах — 4,
- на кыргызско-казахской границе — 7,
- на кыргызско-узбекской — 6,
- на кыргызско-таджикской — 5,
- на кыргызско-китайской — 3,
- на временных пунктах хранения — 4,
- на железнодорожных станциях — 5,
- и на внутренних ветеринарных постах — 3.
Оценка PVS (Performance of Veterinary Services) — это добровольная обзорная оценка национальных ветеринарных служб. Она позволяет выявить пробелы в системах здравоохранения животных, которые затем могут быть приоритезированы для действий правительствами и финансирующими организациями. Проводится с использованием 45 важнейших компетенций. В некоторых из них конкретно рассматриваются вопросы, связанные с кадрами.