Ветслужба опровергает заявление депутата о сборе денег с экспортеров скота

Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности опровергает заявление депутата Жанара Акаева.

Напомним, сегодня на заседании парламента депутат заявил, что предприниматели в Оше, экспортирующие скот, рассказал, что сотрудники Ветслужбы собирают по 100 сомов с каждой головы вывозимого скота для главы службы.

В Ветеринарной службе заявление депутата назвали необоснованным и не соответствующим действительности.

«Несмотря на это, Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности начала внутреннее расследование по данному заявлению. По его итогам в ближайшее время депутату будет представлена официальная информация», — говорится в сообщении Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.