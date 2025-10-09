09:10
В Кыргызстане 12 ветеринарных лабораторий прошли международную аккредитацию

12 ветеринарных лабораторий прошли международную аккредитацию

Двенадцать лабораторий центра ветеринарной диагностики и экспертизы при Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов получили аккредитацию на соответствие международным стандартам и уже начали полноценную работу.

По данным Минсельхоза, это позволит повысить уровень ветеринарной безопасности в стране, обеспечить своевременное выявление и профилактику заболеваний животных.

В состав центра входит отдел вирусологии и молекулярной диагностики, оснащенный современным оборудованием. Специалисты проводят активный и пассивный мониторинг вирусных заболеваний животных, используя точные методы лабораторных исследований.

Отдел способен диагностировать более 30 видов болезней, среди которых ящур, бешенство, чума мелких жвачных животных, блутанг, инфекционный ларинготрахеит птиц, африканская чума лошадей, ринопневмония, птичий грипп, лейкоз крупного рогатого скота, узелковый дерматит, оспа овец и коз, а также классическая и африканская чума свиней, болезнь Ньюкасла и другие опасные инфекции.

«Работа аккредитованных лабораторий способствует устойчивому развитию животноводства и повышению экспортного потенциала аграрного сектора», — отметили в Службе ветеринарии.

Международная аккредитация лабораторий является одним из ключевых требований Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ). Соответствие этим стандартам открывает доступ к международным системам контроля и повышает доверие к продукции кыргызстанских производителей.
