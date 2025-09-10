10:45
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Общество

В КР запускают цифровую платформу для упрощения оценки качества ветпрепаратов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о начале тестирования новой автоматизированной информационной системы (АИС) «Регистрация, учет и обработка заявлений на прохождение регистрации и оценки качества ветеринарно-лекарственных средств».

Разработка АИС ведется совместно с государственным учреждением «Кызмат» при управлении делами президента.

Эта цифровая платформа разработана для упрощения и автоматизации процессов подачи заявлений на регистрацию и оценку качества ветеринарных препаратов.

С помощью новой АИС юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере ветеринарии, смогут подавать заявки в электронном виде, что значительно повысит удобство и оперативность взаимодействия с государственным учреждением «Центр ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок». Внедрение системы направлено на сокращение бюрократических процедур, повышение прозрачности процесса и обеспечение своевременного доступа к необходимой информации для всех участников.

В рамках пилотного этапа АИС проходит тестирование, после чего планируется ее внедрение по всей территории Кыргызской Республики. Это позволит обеспечить качественное и доступное обслуживание в сфере ветеринарного контроля, что станет важным шагом в цифровизации отрасли и повышении эффективности работы государственных структур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342893/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане отмечается снижение цен на основные сезонные овощи
Кувейт выделит КР $1 миллион гранта на разработку проекта по водоснабжению
Государству возвращают водоем в Московском районе
Государству возвращены сельскохозяйственные земли в Джалал-Абадской области
Кыргызстан впервые экспортировал семена люцерны в РФ и тыквы — в Японию
В Таласском районе открыто малое предприятие по переработке тонкой шерсти
Минсельхоз: Причиной гибели рыбы в Иссык-Атинском районе стало загрязнение воды
В Минсельхозе прокомментировали задержание замглавы ведомства
Кыргызстан за семь месяцев не пропустил 445 тонн грузов из соседних стран
Кыргызстан получил от Японии 17 единиц современной специальной техники
Популярные новости
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;8-10 сентября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 8-10 сентября
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
10:43
Депутат снова дал мастер-класс для мэрии: на этот раз со светофором Депутат снова дал мастер-класс для мэрии: на этот раз с...
10:36
Депутат считает необходимым создание отдельного агентства по делам молодежи
10:34
Дело «Клоопа». Прямых призывов к массовым беспорядкам нет, заявил эксперт в суде
10:19
На оплату услуг международных рейтинговых агентств в бюджет заложили 21 миллион
10:07
В Кыргызстане началась регистрация на хадж-2026