В КР запускают цифровую платформу для упрощения оценки качества ветпрепаратов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о начале тестирования новой автоматизированной информационной системы (АИС) «Регистрация, учет и обработка заявлений на прохождение регистрации и оценки качества ветеринарно-лекарственных средств».

Разработка АИС ведется совместно с государственным учреждением «Кызмат» при управлении делами президента.

Эта цифровая платформа разработана для упрощения и автоматизации процессов подачи заявлений на регистрацию и оценку качества ветеринарных препаратов.

С помощью новой АИС юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере ветеринарии, смогут подавать заявки в электронном виде, что значительно повысит удобство и оперативность взаимодействия с государственным учреждением «Центр ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок». Внедрение системы направлено на сокращение бюрократических процедур, повышение прозрачности процесса и обеспечение своевременного доступа к необходимой информации для всех участников.

В рамках пилотного этапа АИС проходит тестирование, после чего планируется ее внедрение по всей территории Кыргызской Республики. Это позволит обеспечить качественное и доступное обслуживание в сфере ветеринарного контроля, что станет важным шагом в цифровизации отрасли и повышении эффективности работы государственных структур.