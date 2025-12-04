Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напомнила экспортерам о необходимости иметь полный комплект товаросопроводительных документов при вывозе товаров в страны ЕАЭС. Соблюдение этих требований позволит избежать задержек и вопросов при экспорте, сообщили в ГНС.
К обязательным документам относятся:
-
договор (контракт) между экспортером и получателем;
-
счет-фактура (налоговый документ);
-
международная товаротранспортная накладная (CMR), подтверждающая международную перевозку;
-
упаковочный лист;
-
сертификат происхождения СТ-1;
-
сертификат или декларация о соответствии;
-
фитосанитарный, ветеринарный сертификат или сертификат соответствия семенной продукции (при вывозе продовольственных и сельскохозяйственных товаров).
Договор и счет-фактура
Договор определяет условия сделки, включая предмет, цену, сроки и форму расчетов. Счет-фактура, оформляемая при реализации товаров, содержит данные о выручке, суммах косвенных налогов и другие реквизиты.
Сертификат происхождения СТ-1
Документ подтверждает, что товары произвели в Кыргызстане. Для его оформления экспортер обращается в учреждение «Кыргызэкспертиза» при Торгово-промышленной палате. Перед выдачей проводится выездная экспертиза. Сертификат СТ-1 оформляется на каждую отдельную партию товара.
Сертификаты соответствия
Сертификаты соответствия и декларации о соответствии требуются для товаров, подпадающих под технические регламенты ЕАЭС. Они выдаются «Кыргызстандартом» после проведения лабораторных испытаний образцов.
Ветеринарный и фитосанитарный контроль
Фитосанитарный сертификат необходим для растений и продукции растительного происхождения и подтверждает отсутствие вредителей и болезней. Выдается Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.
Ветеринарный сертификат подтверждает безопасность продукции животного происхождения. Для его получения экспортер должен быть зарегистрирован во внутреннем реестре предприятий и подать заявление через систему «Тулпар» и портал «Единое окно».
ГНС напомнила, что наличие полного пакета товаросопроводительных документов является гарантией законного, оперативного и беспрепятственного экспорта товаров в страны ЕАЭС.