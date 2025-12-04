16:01
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Экономика

Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напомнила экспортерам о необходимости иметь полный комплект товаросопроводительных документов при вывозе товаров в страны ЕАЭС. Соблюдение этих требований позволит избежать задержек и вопросов при экспорте, сообщили в ГНС.

К обязательным документам относятся:

  • договор (контракт) между экспортером и получателем;

  • счет-фактура (налоговый документ);

  • международная товаротранспортная накладная (CMR), подтверждающая международную перевозку;

  • упаковочный лист;

  • сертификат происхождения СТ-1;

  • сертификат или декларация о соответствии;

  • фитосанитарный, ветеринарный сертификат или сертификат соответствия семенной продукции (при вывозе продовольственных и сельскохозяйственных товаров).

Договор и счет-фактура

Договор определяет условия сделки, включая предмет, цену, сроки и форму расчетов. Счет-фактура, оформляемая при реализации товаров, содержит данные о выручке, суммах косвенных налогов и другие реквизиты.

Сертификат происхождения СТ-1

Документ подтверждает, что товары произвели в Кыргызстане. Для его оформления экспортер обращается в учреждение «Кыргызэкспертиза» при Торгово-промышленной палате. Перед выдачей проводится выездная экспертиза. Сертификат СТ-1 оформляется на каждую отдельную партию товара.

Сертификаты соответствия

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии требуются для товаров, подпадающих под технические регламенты ЕАЭС. Они выдаются «Кыргызстандартом» после проведения лабораторных испытаний образцов.

Ветеринарный и фитосанитарный контроль

Фитосанитарный сертификат необходим для растений и продукции растительного происхождения и подтверждает отсутствие вредителей и болезней. Выдается Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Ветеринарный сертификат подтверждает безопасность продукции животного происхождения. Для его получения экспортер должен быть зарегистрирован во внутреннем реестре предприятий и подать заявление через систему «Тулпар» и портал «Единое окно».

ГНС напомнила, что наличие полного пакета товаросопроводительных документов является гарантией законного, оперативного и беспрепятственного экспорта товаров в страны ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/353429/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
За 11 месяцев в КР недопущено 562 тонны грузов, нарушающих фитосанитарные нормы
Для граждан стран ЕАЭС упростят путешествия по железной дороге
Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан
Кыргызстан и Казахстан запустят пилот по навигационным пломбам на автоперевозках
Импортерам стран ЕАЭС напомнили о новых правилах регистрации лекарств
Минсельхоз КР призывает экспортеров форели пройти необходимые процедуры
Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России
В КР обсуждают изменения в порядок учета импортных товаров в рамках ЕАЭС
«Дагестанская» схема продажи машин из Кыргызстана набирает обороты в России
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов
Рубль и&nbsp;тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;1&nbsp;декабря Рубль и тенге дорожают, юань бьет годовые рекорды. Курс валют на 1 декабря
Рубль дорожает и&nbsp;практически достиг годового максимума. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;декабря Рубль дорожает и практически достиг годового максимума. Курс валют на 2 декабря
После быстрого роста рубль стабилизировался. Курс валют на&nbsp;3&nbsp;декабря После быстрого роста рубль стабилизировался. Курс валют на 3 декабря
Бизнес
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
4 декабря, четверг
15:40
Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана начали официальные переговоры Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана начали официа...
15:28
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
15:18
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
15:12
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи
15:01
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев