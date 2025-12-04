Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напомнила экспортерам о необходимости иметь полный комплект товаросопроводительных документов при вывозе товаров в страны ЕАЭС. Соблюдение этих требований позволит избежать задержек и вопросов при экспорте, сообщили в ГНС.

К обязательным документам относятся:

договор (контракт) между экспортером и получателем;

счет-фактура (налоговый документ);

международная товаротранспортная накладная (CMR), подтверждающая международную перевозку;

упаковочный лист;

сертификат происхождения СТ-1;

сертификат или декларация о соответствии;

фитосанитарный, ветеринарный сертификат или сертификат соответствия семенной продукции (при вывозе продовольственных и сельскохозяйственных товаров).

Договор и счет-фактура

Договор определяет условия сделки, включая предмет, цену, сроки и форму расчетов. Счет-фактура, оформляемая при реализации товаров, содержит данные о выручке, суммах косвенных налогов и другие реквизиты.

Сертификат происхождения СТ-1

Документ подтверждает, что товары произвели в Кыргызстане. Для его оформления экспортер обращается в учреждение «Кыргызэкспертиза» при Торгово-промышленной палате. Перед выдачей проводится выездная экспертиза. Сертификат СТ-1 оформляется на каждую отдельную партию товара.

Сертификаты соответствия

Сертификаты соответствия и декларации о соответствии требуются для товаров, подпадающих под технические регламенты ЕАЭС. Они выдаются «Кыргызстандартом» после проведения лабораторных испытаний образцов.

Ветеринарный и фитосанитарный контроль

Фитосанитарный сертификат необходим для растений и продукции растительного происхождения и подтверждает отсутствие вредителей и болезней. Выдается Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Ветеринарный сертификат подтверждает безопасность продукции животного происхождения. Для его получения экспортер должен быть зарегистрирован во внутреннем реестре предприятий и подать заявление через систему «Тулпар» и портал «Единое окно».

ГНС напомнила, что наличие полного пакета товаросопроводительных документов является гарантией законного, оперативного и беспрепятственного экспорта товаров в страны ЕАЭС.