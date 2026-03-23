Общество

Кыргызстан ужесточает ветконтроль за ввозом животных и продукции

В Кыргызстане усилены меры ветеринарно-санитарного контроля для предотвращения заноса и распространения инфекционных заболеваний животных. Об этом сообщили в управлении по борьбе с эпизоотиями Ветеринарной службы.  

Уточняется, что проводится мониторинг эпизоотической ситуации в других странах, где фиксируются вспышки заболеваний. На основе этих данных при необходимости вводятся временные ограничения на ввоз животных и продукции животного происхождения.

Кроме того, принимаются профилактические меры для недопущения ввоза зараженной продукции и обеспечения ветеринарной и биологической безопасности.

В ведомстве подчеркнули, что усиление контроля направлено на защиту здоровья населения, обеспечение продовольственной безопасности и поддержание эпизоотического благополучия в республике.

Меры реализуются в соответствии с международными требованиями, включая нормы Всемирной организации здравоохранения животных, а также на основании Закона «О ветеринарии».

Ветслужба призвала граждан и хозяйствующие субъекты строго соблюдать требования ветеринарного законодательства.
