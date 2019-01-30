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Экономика

Исполнение условий соглашения по проекту «Кумтор» продлили по просьбе кабмина

По просьбе правительства Кыргызстана срок исполнения предварительных условий для вступления в силу нового соглашения по «Кумтору» продлили в седьмой раз. Об этом сообщил сайт Centerra Gold Inc.

Отмечено, что компания и правительство добились значительных успехов в выполнении оставшихся условий. Например, решен вопрос с переоформлением сертификатов землепользования «Кумтора»  и разрешения налоговых претензий, затрагивающих предприятие.

«Хотя компания ожидала, что все соответствующие условия выполнят до 31 января 2019 года, правительство запросило продление до 31 мая, и компания согласилась», — говорится в сообщении.

Напомним, изначально срок выполнения условий соглашения по месторождению Кумтор истекал 20 апреля 2018-го, но его неоднократно продлевали по соглашению сторон.
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