Исполнение условий соглашения по проекту «Кумтор» продлили по просьбе кабмина

По просьбе правительства Кыргызстана срок исполнения предварительных условий для вступления в силу нового соглашения по «Кумтору» продлили в седьмой раз. Об этом сообщил сайт Centerra Gold Inc.

Отмечено, что компания и правительство добились значительных успехов в выполнении оставшихся условий. Например, решен вопрос с переоформлением сертификатов землепользования «Кумтора» и разрешения налоговых претензий, затрагивающих предприятие.

«Хотя компания ожидала, что все соответствующие условия выполнят до 31 января 2019 года, правительство запросило продление до 31 мая, и компания согласилась», — говорится в сообщении.

Напомним, изначально срок выполнения условий соглашения по месторождению Кумтор истекал 20 апреля 2018-го, но его неоднократно продлевали по соглашению сторон.