Чистая прибыль ЗАО «Кумтор Голд Компани» за прошлый год составила $302,4 миллиона при плане $194 миллиона. Об этом сообщил сайт компании.

Выручка «Кумтор Голд Компани» от производственной деятельности в 2023-м составила $849 миллионов при плане $734,2 милиона.

Всего в прошлом году компания реализовала 13 тонн 577 килограммов золота.

В виде налогов и иных платежей в республиканский бюджет выплатили 17 миллиардов 241 миллион 71 тысячу сомов.

«В 2023-м объем капитальных вложений «Кумтор Голд Компани» составил $111,5 миллиона против $186,1 миллиона в 2022 году. На руднике «Кумтор» ввели в строй две новые башенные мельницы ультратонкого извлечения и дополнительные чаны выщелачивания. Это позволит извлекать дополнительно от 7 до 12 тысяч унций золота в год. Приобретено 93 единицы специальной техники. В прошлом году запущен завод по переработке и восстановлению шин в Токмаке в тестовом режиме. Началась разработка золоторудного месторождения Тоголок с запасом золота более 17 тонн», — говорится в сообщении.

Благодаря оптимизации рабочего процесса и модернизации оборудования в ходе горных работ в 2023-м сэкономлено свыше $30 миллионов.

На развитие Иссык-Кульской области направлено $8,3 миллиона, в фонд развития Нарынской области «Тенир-Тоо» — $5 миллионов 33 тысячи, Фонд развития партнерства по развитию регионов — $1 миллион 597 тысяч, Фонд развития природы — $1 миллион 542 тысячи.

Отметим, что полного отчета о результатах производственной деятельности компании на ее официальном сайте нет.