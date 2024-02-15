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Власть

На Кумторе начали добывать золото подземным способом

Фото пресс-службы кабмина. На Кумторе начали добывать золото подземным способом

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев в ситуационном центре администрации президента дал старт проекту по добыче золота на месторождении Кумтор подземным способом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что этот метод добычи руды будет способствовать увеличению производства золота, а также уменьшению негативного воздействия на окружающую среду, в том числе на ледники.

«Мы возлагаем надежды на успешную реализацию данного проекта с учетом его экологической важности и экономической эффективности», — сказал он.

По словам президента «Кумтор Голд Компани» Алмазбека Барыктабасова, разработанное специалистами технико-экономическое обоснование проекта по добыче золота подземным способом говорит о его экономической эффективности. По предварительным данным, с помощью подземного способа добычи удастся получить 115 тонн золота.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286843/
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