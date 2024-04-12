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Общество

«Кумтор» передал помощь социально уязвимым жителям двух районов Иссык-Куля

Президент закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов принял участие в церемонии передачи помощи социально уязвимыми жителям Тонского и Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в компании. 

По его словам, в рамках выполнения своих социальных обязательств компания выделила 18 миллионов сомов для приобретения 200 стельных коров с приплодом.

«Сегодня мы передаем 100 семьям из Тонского и 100 семьям из Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области по одной стельной корове с теленком. Это наш посильный вклад в усилия, которые предпринимает президент Садыр Жапаров для сокращения бедности. Надеюсь, что оказываемая помощь поможет улучшить благосостояние 200 семей Иссык-Кульской области», — подчеркнул Алмазбек Барыктабасов.

В компании отметили, что «Кумтор Голд Компани» активно поддерживает реализацию различных проектов по ирригации, обеспечению населения чистой питьевой водой, созданию мини-производств, поддержке медицинских и образовательных учреждений, оказанию помощи социально уязвимым категориям граждан.

Кроме того, в 2023 году закрытое акционерное общество перечислило в Фонд развития Иссык-Кульской области $8 миллионов 389 тысяч. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291418/
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