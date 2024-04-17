Около двух лет на Кумторе будут добывать бедную руду, поэтому был выбран базовый сценарий роста экономики Кыргызстана в 6,2 процента, а не самый оптимистичный прогноз в 8,4 процента. Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

По его словам, министерством подготовлены несколько сценариев роста экономики, которые представлены руководству страны. Они включали в себя оптимистичный прогноз развития экономики на уровне 8,4 процента, прогноз с учетом умеренного темпа роста на уровне 7,2 процента и базовый сценарий — 6,2 процента.

После тщательного анализа принято решение остановиться на базовом сценарии развития в 6,2 процента. По его словам, такое решение принято с учетом, что объемы производства на Кумторе в этом году будут увеличиваться на основании низкой базы прошлого года. В первом квартале 2023 года на руднике практически не добывали руду.

«Сейчас Кумтор вышел на свою траекторию. Объем перерабатываемой руды не уменьшился. Но сейчас добывается бедная руда, и мы прогнозируем, что это продолжится еще два года. К проектной мощности рудник выйдет где-то в середине 2025 года. Показатели были рассчитаны с учетом того, что у нас есть риски по выполнению прогнозных показателей», — сказал Амангельдиев.

Поэтому, по словам министра, был выбран прогноз роста экономики в 6,2 процента по итогам года.