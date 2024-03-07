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Общество

На рудник «Кумтор» питание поставляет собственная служба с февраля 2023 года

Ранее ГКНБ сообщил о задержании руководителей подконтрольных Камчыбеку Асанбеку (Камчи Кольбаеву) коммерческих фирм, которые оказывали услуги по питанию на руднике «Кумтор».

В связи с задержанием закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» прокомментировало, что ОсОО «Гранд Электроникс Стаф» привлекали для оказания услуг в период действия внешнего управления в «Кумтор Голд Компани».

«Оказывало услуги по питанию на руднике «Кумтор» с мая 2022 года по февраль 2023-го. Решением правления «Кумтор Голд Компани» на рудник возвращена и в настоящее время работает собственная служба общественного питания», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288552/
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