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Происшествия

Землетрясение в Кыргызстане. Рудник «Кумтор» работает в штатном режиме

В связи с произошедшим сегодня ночью землетрясением закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» сообщило, что «ситуация на руднике стабильная».

Во время землетрясения все службы рудника «Кумтор» действовали в строгом соответствии с установленными правилами техники безопасности.

«Жертв и разрушений на руднике нет. В настоящее время предприятие работает в обычном, штатном, режиме», — рассказали в компании.

Напомним, что за ночь в Китае на границе с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Самым сильным из них было первое, интенсивность составила в эпицентре 8 баллов. В КР также ощущались все подземные толчки от 3 до 6 баллов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/284824/
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