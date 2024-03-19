Одобрен проект пересмотренного договора о продаже золота и серебра

Постановление Кабинета Министров КР от 15.03.2024 г. № 117

Об одобрении проекта Пересмотренного договора о продаже золота и серебра между закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани», открытым акционерным обществом «Кыргызалтын» и Кабинетом Министров Кыргызской Республики

В целях обеспечения непрерывной и эффективной работы рудника Кумтор в связи с выходом компании «Центерра Голд Инк» из проекта «Кумтор», в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Одобрить проект Пересмотренного договора о продаже золота и серебра между закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани», открытым акционерным обществом «Кыргызалтын» и Кабинетом Министров Кыргызской Республики от имени Кыргызской Республики в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

1) абзац четвертый пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об одобрении проектов соглашений и договоров, вытекающих из Соглашения о новых условиях по проекту «Кумтор» от 5 июня 2009 года № 355;

2) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об одобрении проекта Дополнительного соглашения к Пересмотренному договору о продаже золота и серебра между закрытым акционерным обществом «Кумтор Оперейтинг Компани» от имени закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани», открытым акционерным обществом «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики от имени Кыргызской Республики от 6 июня 2009 года между Кабинетом Министров Кыргызской Республики, открытым акционерным обществом «Кыргызалтын» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани» от 8 октября 2021 года № 207.

3. Рекомендовать закрытым акционерным обществам «Кумтор Голд Компани», «Кумтор Оперейтинг Компани», открытому акционерному обществу «Кыргызалтын», Национальному банку Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Министерствам и административным ведомствам Кыргызской Республики организовать работу и принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики А.У. Жапаров