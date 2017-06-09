Кыргызстанцы хотят порядка и дисциплины

Экс-премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев сегодня встретился с активом Узгенского района.

Общение с местными жителями прошло в неформальной обстановке. Участники встречи интересовались ближайшими планами политика, а также итогами его поездки в Санкт-Петербург, где проходил экономический форум.

Местные жители обсудили с Темиром Сариевым актуальные проблемы своего региона.

Люди хотят порядка и дисциплины в стране.

Экс-глава правительства также встретился с жителями сел Аю-Сай и Ичке-Сай Узгенского района Ошской области.

Политик выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате оползня.

Люди выразили благодарность Темиру Сариеву за поддержку и гуманитарную помощь.