В Узгенском районе более 50 гектаров земли переведут в категорию водного фонда

Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление о переводе земельного участка в Салам-Аликском айыльном аймаке Узгенского района Ошской области в категорию земель водного фонда.

Согласно документу, участок общей площадью 50,16 гектара, находящийся в государственной собственности, переводится из категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель государственного лесного фонда в категорию земель водного фонда.

Решение принято для строительства противоселевых защитных сооружений на данной территории.

В структуру трансформируемого участка входят:

0,29 гектара орошаемой пашни из земель сельскохозяйственного назначения;

49,87 гектара земель государственного лесного фонда.

Узгенской районной государственной администрации поручено внести соответствующие изменения в земельно-учетные документы, разработать и утвердить градостроительную документацию, а также обеспечить использование участка строго по целевому назначению.

Кроме того, местные власти обязаны обеспечить функционирование систем безопасного отвода дождевых и талых вод, соблюдать экологические требования, санитарные нормы и правила безопасности при эксплуатации инфраструктуры.

Документ вступит в силу через 10 дней.