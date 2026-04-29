MEGA открывает код 880 для всех абонентов в честь 20-летия компании

Национальный оператор сотовой связи MEGA продолжает отмечать свое 20-летие, последовательно расширяя возможности для абонентов и делая сервисы еще удобнее. В рамках юбилейных инициатив компания объявляет об открытии нового кода 880, чтобы еще больше пользователей могли оценить надежную связь и выгодные тарифы.

Новый код открывает дополнительные возможности для выбора красивых и запоминающихся номеров. Удачная комбинация цифр в сочетании с префиксом 880 подчеркнет индивидуальность владельца и сделает номер по-настоящему уникальным.

Подобрать номер можно с учетом памятных дат, года рождения, любимых цифр или даже выбрать вариант, максимально похожий на уже привычный. Для этого достаточно воспользоваться сервисом «Подбор номера»: введите желаемую комбинацию в строке поиска — и, если номер свободен, он отобразится в результатах.

Подключить SIM-карту с новым кодом могут как частные, так и корпоративные клиенты. Приобрести номера с префиксом 880 можно во всех центрах продаж и обслуживания, фирменных салонах, а также у промоутеров.

В MEGA отмечают, что развитие сервисов и повышение качества обслуживания остаются неизменными приоритетами компании.

Примечание: акционные скидки на премиальные номера в рамках празднования 20-летия MEGA не распространяются на номера с кодом 880.

