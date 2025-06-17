В Узгене местные жители сняли необычное явление, похожее на торнадо

Жители одного из сел Узгенского района Ошской области стали свидетелями редкого природного явления, напоминающего мини-торнадо. На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как сильный вихрь закручивает и поднимает в воздух скошенное сено, образуя воронку.

Очевидцы рассказали, что все произошло внезапно. Легкий ветер за считанные секунды превратился в вихрь, который пронесся по полю, где недавно заготавливали сено. Крупные снопы и сухая трава взмыли в небо.

Специалисты объясняют: это явление называется сухим смерчем. Оно может возникнуть в жаркую и сухую погоду, когда сильно прогретая земля нагревает воздух у поверхности. Теплый воздух резко поднимается вверх, сталкиваясь с холодными воздушными массами. При наличии условий — в том числе легкой турбулентности и отсутствия препятствий — формируется вихрь, который поднимает пыль, мусор или, как в данном случае, сено.