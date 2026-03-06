В Узгене оштрафовали жителей за незаконный захват пастбищной земли

В Узгенском районе выявлен факт незаконного захвата пастбищной земли. Об этом сообщила Служба контроля за землей и водными ресурсами.

По данным ведомства, в селе Кызыл-Тоо, относящемся к айыл окмоту Жазы, два гражданина самовольно огородили участок пастбищной земли.

По данному факту составлен акт, а гражданам У.С. и Ш.Н. назначены административные штрафы. Кроме того, за повреждение почвенного слоя им предъявлен иск на сумму 32 тысячи 716 сомов.

Также нарушителям выдано предписание демонтировать незаконно установленное ограждение и привести пастбищный участок в первоначальное состояние.

В Службе контроля за землей и водными ресурсами призвали граждан строго соблюдать требования земельного законодательства.