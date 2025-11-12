Теперь вырастут чемпионы. Камчыбек Ташиев открыл футбольную площадку в Узгене

В селе Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области состоялось открытие новой футбольной площадки. В церемонии приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и местные жители, сообщает пресс-центр спецслужб.

Напомним, во время встречи с жителями Кызыл-Октябрьского айыл аймагы в августе Камчыбеку Ташиеву рассказали, что в селе нет спортивной площадки. По его поручению в кратчайшие сроки построен современный футбольный стадион, который сегодня официально введен в эксплуатацию.

Новая площадка призвана способствовать укреплению здоровья детей и молодежи, развитию спорта в селе и продвижению активного образа жизни. Местные жители выразили уверенность в том, что теперь у детей появятся все условия для занятия спортом, и из этого села выйдут будущие профессиональные футболисты.

Сельчане поблагодарили Камчыбека Ташиева за то, что он лично выслушал просьбы на месте и оперативно решил проблему.

Кроме того, во время августовской встречи жители поднимали вопрос нехватки школ. По данным местных властей, вопрос уже решается: выделен земельный участок и полностью обеспечено финансирование. Строительные работы начнутся в ближайшее время.

Затем глава ГКНБ посетил историко-мемориальный комплекс «Кекилик-Учар» в Кызыл-Октябрьском айыл аймаке, где прочитал молитву в память об ушедших, а также ознакомился с состоянием недавно завершенной дороги протяженностью 12 километров.

Как отметили в местной администрации, большинство поручений, данных Камчыбеком Ташиевым во время августовской поездки в Узгенский район, уже выполнены, что положительно сказывается на улучшении условий жизни населения.