В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park

15 марта 2025 года компания RCA Living официально провела церемонию старта проекта Royal Central Park — первого и крупнейшего жилого комплекса «Все в одном» в Бишкеке. В мероприятии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров и высшие руководители государства, мэр города Бишкека — Айбек Джунушалиев, послы стран в Кыргызстане, а также сотни партнеров, агентов по недвижимости и важных клиентов.
Всего через четыре месяца после получения инвестиционного сертификата компания RCA Living запустила в Бишкеке мегаурбан-проект беспрецедентного масштаба. Этот быстрый прогресс наглядно демонстрирует большой финансовый потенциал и возможности реализации проектов инвестора RCA Living. За этим стоит тщательный процесс подготовки и самоотверженность инвестора — от генерального планирования, мобилизации ресурсов до сотрудничества с ведущими мировыми партнерами.
Миллиард долларов инвестиций формируют будущее Бишкека
Royal Central Park — крупнейший проект жилого комплекса «Все в одном», когда-либо реализованный в Бишкеке. Проект общей площадью 53,5 гектара не только обеспечивает современное и гармоничное жилое пространство, но и играет важную роль в стратегии социально-экономического развития и городского планирования Кыргызстана. Присутствие президента Садыра Жапарова, мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и высокопоставленных должностных лиц на церемонии закладки фундамента проекта продемонстрировало особое внимание правительства и городских властей к этому знаковому проекту.
Выступая на мероприятии, президент Садыр Жапаров подчеркнул ориентацию правительства на устойчивое развитие городов и подтвердил, что Royal Central Park станет важным стимулом, который поможет сделать Бишкек более современным, зеленым и комфортным для жизни городом. Президент высоко оценил участие международных инвесторов в развитии городской инфраструктуры Кыргызстана и пообещал продолжить содействие реализации стратегических проектов.
Президент Садыр Жапаров провел церемонию закладки капсулы времени, передав важные послания о процветающем будущем Royal Central Park и Бишкека. Наряду с этим президент и высшие руководители правительства, городских властей и представители инвестора провели церемонию посадки деревьев на объекте, подтвердив твердую приверженность устойчивому развитию. Это символическое действие демонстрирует долгосрочное видение проекта, направленное на создание образцовой экологической городской зоны, гармонизирующей экономическое развитие и защиту окружающей среды.
Общая площадь Royal Central Park составляет 53,5 гектара. Он спланирован в соответствии с моделью устойчивого городского развития, в которой более 51 процента площади (что эквивалентно 27,2 гектара) отведено под центральный парк, ландшафтное озеро и систему зеленых насаждений.
Это будут самые большие зеленые «легкие» в Бишкеке, которые не только обеспечат свежее жизненное пространство, сбалансируют природу и городские районы, но и будут способствовать улучшению качества окружающей среды, снижению эффекта городского острова тепла и улучшению здоровья жителей.
Наиболее впечатляющей архитектурной изюминкой проекта является 55-этажная торгово-офисная башня, самое высокое здание в Кыргызстане. Благодаря своему знаковому дизайну башня станет новой архитектурной достопримечательностью Бишкека, внеся вклад в формирование образа столицы на региональной городской карте. Наряду с этим Royal Central Park предоставляет 24 тысячи элитных апартаментов, более 100 тысяч квадратных метров коммерческой площади и систему из 25 тысяч парковочных мест, создавая «миниатюрный город», который полностью удовлетворяет потребности жителей в жизни, работе, развлечениях и покупках.
Проект разработан Nikken Sekkei — ведущей мировой дизайнерской группой, которая гармонично сочетает современную архитектуру и местные культурные особенности. Проект Royal Central Park не только соответствует международным стандартам интеллектуальных городских территорий, но и чтит самобытность Бишкека, создавая стильное, современное жилое пространство, которое по-прежнему связано с местной культурой.
Представитель инвестора RCA Living подтвердил: «Для нас это не просто инвестиционный проект. Мы стремимся создать современное, комфортное, «умное» и устойчивое жилое пространство в самом центре Бишкека. Проект объединит элитные жилые районы, торговые центры, парки, спортивные площадки, системы образования и здравоохранения международного уровня. Мы считаем, что после завершения строительства ROYAL CENTRAL PARK не только изменит облик города, но и будет способствовать улучшению качества жизни его жителей».
После ввода в эксплуатацию Royal Central Park будет управляться престижными международными брендами, что обеспечит высокое качество обслуживания, оптимизирует условия проживания для жителей и максимизирует инвестиционную стоимость. Проект не только задает новый уровень жизни в Бишкеке, но и становится привлекательным объектом для инвестиций, способствуя социально-экономическому развитию столицы и Кыргызстана.
Запуск этого миллиардного проекта также является позитивным сигналом, демонстрирующим скорость и эффективность реализации иностранных инвестиционных проектов в Кыргызстане.
Royal Central Park — в центре внимания рынка недвижимости в 2025 году
В условиях, когда в Бишкеке по-прежнему отсутствуют современные, синхронно спланированные городские территории, появление Royal Central Park не только знаменует собой важный поворотный момент для столицы, но и создает мощную движущую силу для продвижения рынка недвижимости. Это первый и крупнейший в Кыргызстане проект «все в одном», устанавливающий новые стандарты городского планирования, образа жизни и инвестиционных возможностей.
Royal Central Park — это не просто жилищный проект, но и новое определение городского жилого пространства с системой интегрированных коммунальных услуг на этой территории. Жители смогут насладиться целой сетью первоклассных удобств, включая школы, больницы, торговые центры, спортивные площадки, развлекательные зоны, современные офисные системы и первоклассные бизнес-пространства.
Все они находятся в пешей доступности, что помогает оптимизировать время, снизить нагрузку на транспорт и улучшить качество жизни. Проект не только обеспечивает удобство, но и создает на рынке оживленный деловой и коммерческий центр, привлекающий отечественный и зарубежный бизнес, открывающий возможности трудоустройства и повышающий экономическую ценность Бишкека.
Кроме того, зеленая зона и синхронизированные городские объекты Royal Central Park также способствуют привлечению высококвалифицированных человеческих ресурсов, особенно международных экспертов, работающих в Кыргызстане. Отведение более 51 процента площади под парки, деревья и водные поверхности не только обеспечивает среду проживания, близкую к природе, но и приближает Бишкек к стандартам развития ведущих городов мира. Это важная основа для конкурентоспособности города в контексте привлечения инвестиций и устойчивого городского развития.
Royal Central Park также открывает привлекательные инвестиционные возможности для отечественных и международных клиентов, особенно инвесторов из Казахстана, Узбекистана, России и других стран. Осознавая потенциальную прибыль проекта, новаторское событие привлекло участие сотен агентов по недвижимости, инвесторов и потенциальных клиентов.
Непосредственно на мероприятии, многие инвесторы и покупатели выразили свое впечатление о масштабе, классе и потенциальном росте стоимости проекта. Благодаря значимости и ценности, которые несет с собой Royal Central Park, проект не только создает элитный жилой комплекс, но и закладывает прочную основу для развития рынка недвижимости Бишкека, выводя город в эпоху устойчивой и более стильной урбанизации.
Контакты:
- Горячая линия: +996 707 888 866
- Сайт: https://royalcentralpark.kg/
- Адрес галереи продаж: Бишкек, проспект Чуй, 158
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