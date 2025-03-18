В Бишкеке появится «город в городе»: дан старт проекту Royal Central Park

15 марта 2025 года компания RCA Living официально провела церемонию старта проекта Royal Central Park — первого и крупнейшего жилого комплекса «Все в одном» в Бишкеке. В мероприятии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Жапаров и высшие руководители государства, мэр города Бишкека — Айбек Джунушалиев, послы стран в Кыргызстане, а также сотни партнеров, агентов по недвижимости и важных клиентов.

Всего через четыре месяца после получения инвестиционного сертификата компания RCA Living запустила в Бишкеке мегаурбан-проект беспрецедентного масштаба. Этот быстрый прогресс наглядно демонстрирует большой финансовый потенциал и возможности реализации проектов инвестора RCA Living. За этим стоит тщательный процесс подготовки и самоотверженность инвестора — от генерального планирования, мобилизации ресурсов до сотрудничества с ведущими мировыми партнерами.

Миллиард долларов инвестиций формируют будущее Бишкека

Royal Central Park — крупнейший проект жилого комплекса «Все в одном», когда-либо реализованный в Бишкеке. Проект общей площадью 53,5 гектара не только обеспечивает современное и гармоничное жилое пространство, но и играет важную роль в стратегии социально-экономического развития и городского планирования Кыргызстана. Присутствие президента Садыра Жапарова, мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и высокопоставленных должностных лиц на церемонии закладки фундамента проекта продемонстрировало особое внимание правительства и городских властей к этому знаковому проекту.

Выступая на мероприятии, президент Садыр Жапаров подчеркнул ориентацию правительства на устойчивое развитие городов и подтвердил, что Royal Central Park станет важным стимулом, который поможет сделать Бишкек более современным, зеленым и комфортным для жизни городом. Президент высоко оценил участие международных инвесторов в развитии городской инфраструктуры Кыргызстана и пообещал продолжить содействие реализации стратегических проектов.

Фото RCA Living. Президент Садыр Жапаров выступил на церемонии закладки фундамента проекта Royal Central Park

Президент Садыр Жапаров провел церемонию закладки капсулы времени, передав важные послания о процветающем будущем Royal Central Park и Бишкека. Наряду с этим президент и высшие руководители правительства, городских властей и представители инвестора провели церемонию посадки деревьев на объекте, подтвердив твердую приверженность устойчивому развитию. Это символическое действие демонстрирует долгосрочное видение проекта, направленное на создание образцовой экологической городской зоны, гармонизирующей экономическое развитие и защиту окружающей среды.

Фото RCA Living. Президент провел церемонию закладки первого камня проекта

Общая площадь

Royal Central Park составляет 53,5 гектара

. Он спланирован в соответствии с моделью устойчивого городского развития, в которой

более 51 процента площади (что эквивалентно 27,2 гектара) отведено под центральный парк, ландшафтное озеро и систему зеленых насаждений

.

Это будут самые большие зеленые «легкие» в Бишкеке, которые не только обеспечат свежее жизненное пространство, сбалансируют природу и городские районы, но и будут способствовать улучшению качества окружающей среды, снижению эффекта городского острова тепла и улучшению здоровья жителей.

Наиболее впечатляющей архитектурной изюминкой проекта является 55-этажная торгово-офисная башня, самое высокое здание в Кыргызстане. Благодаря своему знаковому дизайну башня станет новой архитектурной достопримечательностью Бишкека, внеся вклад в формирование образа столицы на региональной городской карте. Наряду с этим Royal Central Park предоставляет 24 тысячи элитных апартаментов, более 100 тысяч квадратных метров коммерческой площади и систему из 25 тысяч парковочных мест, создавая «миниатюрный город», который полностью удовлетворяет потребности жителей в жизни, работе, развлечениях и покупках.

Проект разработан Nikken Sekkei — ведущей мировой дизайнерской группой, которая гармонично сочетает современную архитектуру и местные культурные особенности. Проект Royal Central Park не только соответствует международным стандартам интеллектуальных городских территорий, но и чтит самобытность Бишкека, создавая стильное, современное жилое пространство, которое по-прежнему связано с местной культурой.

Представитель инвестора RCA Living подтвердил: «Для нас это не просто инвестиционный проект. Мы стремимся создать современное, комфортное, «умное» и устойчивое жилое пространство в самом центре Бишкека. Проект объединит элитные жилые районы, торговые центры, парки, спортивные площадки, системы образования и здравоохранения международного уровня. Мы считаем, что после завершения строительства ROYAL CENTRAL PARK не только изменит облик города, но и будет способствовать улучшению качества жизни его жителей».

После ввода в эксплуатацию Royal Central Park будет управляться престижными международными брендами, что обеспечит высокое качество обслуживания, оптимизирует условия проживания для жителей и максимизирует инвестиционную стоимость. Проект не только задает новый уровень жизни в Бишкеке, но и становится привлекательным объектом для инвестиций, способствуя социально-экономическому развитию столицы и Кыргызстана.

Запуск этого миллиардного проекта также является позитивным сигналом, демонстрирующим скорость и эффективность реализации иностранных инвестиционных проектов в Кыргызстане.

Royal Central Park — в центре внимания рынка недвижимости в 2025 году

В условиях, когда в Бишкеке по-прежнему отсутствуют современные, синхронно спланированные городские территории, появление Royal Central Park не только знаменует собой важный поворотный момент для столицы, но и создает мощную движущую силу для продвижения рынка недвижимости. Это первый и крупнейший в Кыргызстане проект «все в одном», устанавливающий новые стандарты городского планирования, образа жизни и инвестиционных возможностей.

Фото RCA Living. Royal Central Park - это не просто жилищный проект, но и новое определение городского жилого пространства

Royal Central Park — это не просто жилищный проект, но и новое определение городского жилого пространства с системой интегрированных коммунальных услуг на этой территории. Жители смогут насладиться целой сетью первоклассных удобств, включая школы, больницы, торговые центры, спортивные площадки, развлекательные зоны, современные офисные системы и первоклассные бизнес-пространства.

Все они находятся в пешей доступности, что помогает оптимизировать время, снизить нагрузку на транспорт и улучшить качество жизни. Проект не только обеспечивает удобство, но и создает на рынке оживленный деловой и коммерческий центр, привлекающий отечественный и зарубежный бизнес, открывающий возможности трудоустройства и повышающий экономическую ценность Бишкека.

Кроме того, зеленая зона и синхронизированные городские объекты Royal Central Park также способствуют привлечению высококвалифицированных человеческих ресурсов, особенно международных экспертов, работающих в Кыргызстане. Отведение более 51 процента площади под парки, деревья и водные поверхности не только обеспечивает среду проживания, близкую к природе, но и приближает Бишкек к стандартам развития ведущих городов мира. Это важная основа для конкурентоспособности города в контексте привлечения инвестиций и устойчивого городского развития.

Фото RCA Living. Royal Central Park - современное и комфортное жилое пространство в самом центре Бишкека

Royal Central Park также открывает привлекательные инвестиционные возможности для отечественных и международных клиентов, особенно инвесторов из Казахстана, Узбекистана, России и других стран. Осознавая потенциальную прибыль проекта, новаторское событие привлекло участие сотен агентов по недвижимости, инвесторов и потенциальных клиентов.

Непосредственно на мероприятии, многие инвесторы и покупатели выразили свое впечатление о масштабе, классе и потенциальном росте стоимости проекта. Благодаря значимости и ценности, которые несет с собой Royal Central Park, проект не только создает элитный жилой комплекс, но и закладывает прочную основу для развития рынка недвижимости Бишкека, выводя город в эпоху устойчивой и более стильной урбанизации.

Контакты:

Горячая линия: +996 707 888 866

Сайт: https://royalcentralpark.kg/

Адрес галереи продаж: Бишкек, проспект Чуй, 158

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