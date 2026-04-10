Градостроительные заключения в Бишкеке будут выдавать только онлайн

С 12 апреля Главное управление по градостроительству и архитектуре города Бишкек при Министерстве строительства КР начинает принимать документы на получение градостроительных заключений только в электронном формате.

Решение принято в рамках исполнения указа президента о развитии цифровой трансформации государственного управления.

Как отмечается, перевод услуги в онлайн-режим позволит повысить прозрачность процедур, автоматизировать этапы рассмотрения заявок и снизить влияние человеческого фактора, что должно сократить коррупционные риски.

Заявителям, архитекторам и проектировщикам рекомендовано использовать личные кабинеты и подавать документы через портал: cabinet.bga.gov.kg.