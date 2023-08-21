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Бизнес

«Газпром Кыргызстан» газифицировал 27 из 46 жилмассивов Бишкека. В планах еще 9

За время деятельности компании природный газ стал доступен 27 тысячам домовладений столицы, в которых проживает более 135 тысяч человек. Уровень газификации Бишкека достиг 66%.

Газификация новых населенных пунктов как Бишкека, так и республики осуществляется за счет инвестиционных средств «Газпром Кыргызстан».

Так, за 9 лет работы компании было построено 1250 км газораспределительных сетей в 42 жилмассивах республики.

Весной текущего года компания начала подачу газа в жилмассив «Кырман».

В планах до конца 2023 года газифицировать еще  9 жилмассивов Бишкека:

  • ж/м «Токольдош» — 11,3 км

  • ж/м «Ак-Тилек» — 6,5 км

  • ж/м «Ак-Тилек-Турбаза» — 4 км

  • ж/м «Ак-Тилек-2» — 4,3 км

  • ж/м «Ала-Арча» — 12,2 км

  • ж/м «Бакай-Ата» — 16,2 км (работы планируется завершить к февралю 2024 года)

  • ж/м «Верхний Кок-Жар» — 4,1 км

  • ж/м «Попеновка» — 2,5 км

  • ж/м «Товарная» — 3,8 км.

Также компания приступила к проектно-изыскательным работам в жилых массивах:

  • с. Новопокровка

  • с. Военно-Антоновка

  • ж/м Ак-Босого.

Мурат Сулайманов, заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству компании «Газпром Кыргызстан»:

«В текущем году мы  завершили работы по газификации в жилмассиве «Кырман» и уже приступили к строительству распределительной системы газа в 9 жилмассивах Бишкека и 2 селах Чуйской области. Общая протяженность строящихся газопроводов составит 218 км. Изначально планировалась газификация только 2 объектов, но, принимая во внимание экологическую обстановку, а также ситуацию в энергетике, мы внесли изменения в инвестиционную программу, кратно увеличив объемы работ. Отмечу, что мы могли бы строить и подавать газ в еще большее количество населенных пунктов. Однако мы ограничены в финансовых средствах в виду убыточности нашего тарифа, так как ежегодная инвестиционная программа газификации новых населенных пунктов формируется из собственных средств компании».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272968/
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